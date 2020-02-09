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Без виагры: спасти потенцию помогут три продукта

Без виагры: спасти потенцию помогут три продукта
Фото: pixabay.com/
Как сохранить мужскую силу после 60 лет

Считается, что хорошая потенция зависит от нормального уровня тестостерона в организме. Помочь выработке этого гормона можно без лекарств. Достаточно есть несколько простых продуктов.

Например, тыквенные семечки. Цинк, магний и полезные кислоты, которые есть в составе, повлияют на выработку тестостерона, что отразится на потенции. Чтобы эффект был заметен, нужно съедать около 40 гр. в день.

Кокос, который теперь можно купить в любом супермаркете, поднимет уровень мужского гормона до нужного уровня. Все из-за насыщенных жиров в составе. Особенно актуален этот продукт будет для тех мужчин, которые сидят на диете. При небольшом употреблении жиров уровень тестостерона может падать.

Третьим продуктом, полезным для потенции, считаются отруби. Магний в их составе важен для синтеза тестостерона. Небольшое количество, 30-40 гр. пшеничных отрубей, будет полезно для всего организма и гормонов.

Дарья ПЕТРОВА

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