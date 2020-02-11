Качество изделия можно определить даже по внешнему виду

Новость о колбасе, которая больше напоминает снаряд, нежели изделие для бутербродов, не на шутку взволновала россиян. После инцидента в Туле многие озадачены вопросом: как выбрать безопасный продукт.

Прежде всего, необходимо оценить его внешне, советует врач-диетолог Елена Соломатина. Качественная колбаса не может быть рыхлой и слишком розовой или красной по цвету, а жир в ней – желтым. Кроме того, она должна пройти тест на упругость и сгибаемость и крепко сцепляться с оболочкой.

Многое о свойствах продукта расскажет состав на этикетке. Чем короче список, первым в котором идет главный ингредиент, тем безопаснее изделие, подчеркнула специалист. Сначала производители пишут название мяса, из которого приготовлена колбаса, затем перечисляют всякие добавки.

"Стоит смотреть, чтобы в колбасе не было мяса механической обвалки. Это обрезки колбасного производства, в них содержится соединительная ткань, которая плохо переваривается", – предупредила диетолог "Москва 24".

Ее коллега Лидия Ионова отговаривает россиян есть колбасу. По мнению специалиста, в данном продукте нет мяса, а лишь субпродукты и усилители вкуса. Бутерброды с такой колбасой, уверена врач, наградят человека проблемами с пищеварительной системой вплоть до рака кишечника.