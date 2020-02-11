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Чтобы не взрывалась: как выбрать безопасную колбасу

Чтобы не взрывалась: как выбрать безопасную колбасу
Фото: pixabay.com
Качество изделия можно определить даже по внешнему виду

Новость о колбасе, которая больше напоминает снаряд, нежели изделие для бутербродов, не на шутку взволновала россиян. После инцидента в Туле многие озадачены вопросом: как выбрать безопасный продукт. 

Прежде всего, необходимо оценить его внешне, советует врач-диетолог Елена Соломатина. Качественная колбаса не может быть рыхлой и слишком розовой или красной по цвету, а жир в ней – желтым. Кроме того, она должна пройти тест на упругость и сгибаемость и крепко сцепляться с оболочкой.   

Многое о свойствах продукта расскажет состав на этикетке. Чем короче список, первым в котором идет главный ингредиент, тем безопаснее изделие, подчеркнула специалист. Сначала производители пишут название мяса, из которого приготовлена колбаса, затем перечисляют всякие добавки. 

"Стоит смотреть, чтобы в колбасе не было мяса механической обвалки. Это обрезки колбасного производства, в них содержится соединительная ткань, которая плохо переваривается", – предупредила диетолог "Москва 24". 

Ее коллега Лидия Ионова отговаривает россиян есть колбасу. По мнению специалиста, в данном продукте нет мяса, а лишь субпродукты и усилители вкуса. Бутерброды с такой колбасой, уверена врач, наградят человека проблемами с пищеварительной системой вплоть до рака кишечника. 

Ксения АНДРЕЕВА

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