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Прямо на кухонном столе: в Туле взорвалась колбаса

Прямо на кухонном столе: в Туле взорвалась колбаса
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мясной продукт купили в местном магазине днем ранее

В Туле у местной жительницы взорвалась купленная накануне колбаса. Инцидент произошел сразу после того, как продукт достали из холодильника и положили на кухонный стол. Об этом рассказала сама женщина.

По ее словам, покупку она совершила 8 февраля в местном магазине. Утром следующего дня решила сделать бутерброды на завтрак: достала колбасу из холодильника и отлучилась, чтобы заварить чай.

"И вдруг – взрыв! Я чайник чуть не уронила! Колбаска взорвалась! Такого я не видела не разу!" – написала женщина в группе "Черный список Тула" во "ВКонтакте". Она посоветовала подписчикам не покупать мясные изделия этой марки и опубликовала фотографии взорвавшейся колбасы.

На снимках можно увидеть, что с одной стороны покрытый пузырями продукт вздулся и лопнул с другой. "Хорошо, что взорвалась до употребления", "Отварила в упаковке или перегрела в микроволновке", "Это как вообще", "Такое возможно, если при производстве всыпать в мясосодержащий полуфабрикат много фосфата, то он при соединении с крахмалом образует газ между слоями массы, который может взорваться", "Хорошо, не в желудке взорвалась", – написали в комментариях удивленные пользователи. Причем некоторые, как видно из комментариев, нашли объяснение произошедшему.

Ранее в ходе исследования Росконтроля в докторской колбасе известных брендов обнаружили шкурки и муку.

Карина СИРАЗОВА

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