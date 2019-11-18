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Безопасны только три вида: в докторской колбасе нашли шкурки и муку

Безопасны только три вида: в докторской колбасе нашли шкурки и муку
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Эксперты забраковали несколько марок популярного мясного продукта

В составе докторской колбасы должны быть свинина, говядина, вода, куриные яйца или меланж, коровье молоко, сахар, соль и пряности. Разрешена также аскорбиновая кислота и фиксатор окраски – нитрит натрия. Исследование, проведенное специалистами Росконтроля, показало, что этим требованиям соответствуют лишь три вида изделия. 

С успехом прошел проверку известный в России бренд "Велком". Этот продукт безопасен "по проверенным микробиологическим и физико-химическим показателям, имеет хорошие оргонолептические свойства и соответствует ГОСТу", отметили в ведомстве. И добавили, что состав этой колбасы в маркировке указан точно, вредных консервантов в нем нет.

Так же хороша и докторская марки "Окраина". Кроме того, в ней "высокое содержание белка и низкое содержание соединительнотканных белков по сравнению со средними значениями для данного вида продукции". Не отстает по показателям и колбаса "Мираторг". 

В других образцах продукта нашли составляющие, которых там быть не должно. В образце бренда "БахрушинЪ" были обнаружены кукурузная мука, изолят соевого белка и животный белок. В колбасе марки "Заповедные продукты" эксперты нашли мясо птицы, крахмалосодержащий компонент (пшеничная мука), каррагинан и шкурки птицы, а в изделии "Микоян" жира оказалось намного больше, чем допустимо по стандарту.

Ранее "Утро" писало, что колбаса снижает уровень тестостерона у мужчин старше 50 лет.  

Полина ДОРОЖКИНА

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