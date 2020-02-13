Новый закон может заработать уже в 2021 году

Правительство рассмотрит новый законопроект, который затронет владельцев гаражей. Его разработали Минэкономразвития и Росреестр.

Инициатива, получившая название "гаражная амнистия", обеспечит документальное подтверждение принадлежности данной недвижимости. При этом каждый субъект может расширить список бумаг, устанавливающих право на землю под гаражом или саму постройку.

В документальный перечень включены многолетняя добросовестная эксплуатация, выплата пая в гаражном кооперативе, прежде выданное решение о распределении гаража, а также любые свидетельства оплаты платежей при использовании и ранее полученное подтверждение технической инвентаризации, уточняется на официальном сайте Росреестра.



Предположительно, закон о "гаражной амнистии" начнет действовать с 2021 года.