Больной умер во Франции

Пожилой турист из Китая ушел из жизни от коронавируса во французской больнице Биша. Это первая смерть от инфекции в Европе, сообщила министр здравоохранения Франции Аньес Бузен.

По ее словам, турист прибыл из провинции Хубэй во Францию 16 января, спустя девять дней его госпитализировали. Несколько дней 80-летний мужчина находился в реанимации под пристальным наблюдением врачей, передает BFM.

Китай рассказал Всемирной организации здравоохранения о новом типе коронавируса в конце 2019 года. Медики признали вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией.

От коронавируса типа COVID-2019 скончались 1523 человека, заражены – 66 492. Восемь тысяч больных выздоровели. Накануне в Египте появился первый зараженный этой инфекцией, у которого нет симптомов болезни. Вспышка коронавируса произошла также в больнице Японии.