Как похудеть к лету: упражнения для сжигания жира
Главное выполнять все правильно и не лениться.
Совсем скоро начнется сезон отпусков – самое время начать приводить себя в форму, чтобы не смущаясь пройтись по пляжу. Если нет денег и времени на походы в спортзал – это не повод расстраиваться и опускать руки. Несложные упражнения для похудения в домашних условиях могут быть не менее эффективны. Вот несколько из них. Их выполнение не займет много времени, а результат порадует.
Главное перед любой тренировкой – разогреться. В качестве разминки отлично подойдут прыжки на скакалке (в качестве отдельного упражнения это тоже отлично работает на похудение) и бег на месте.
Одним из самых полезных упражнений являются приседания. Они позволяют подтянуть ноги и ягодицы и сжечь жир. Самое важное – выполнять их правильно, чтобы не травмироваться. Ноги нужно расставить немного шире плеч, а носки развернуть в стороны под углом примерно в 30 градусов. Представьте, что вы садитесь на невидимый стул. Пресс должен быть напряжен, спина – прямая. Таз отводим назад. Делаем несколько подходов. Можно начать с 10-15 приседаний за один раз и увеличивать их число.
Прокачать пресс, руки и плечи поможет планка. Двигаться не нужно – главное выдержать статичную позу в течение некоторого времени. Можно начать с 20 секунд и увеличивать время. Стоим в планке в горизонтальном положении, опираясь на согнутые в локтях руки и пальцы ног. Ягодицы и пресс напряжены, спина не должна "провисать".
Отжимания полезны не только для мужчин, но и для девушек. Они помогают сделать руки подтянутыми и укрепить мышцы груди. Для начинающих тренеры рекомендуют сперва попробовать отжиматься с колен, а уже позже – с вытянутыми ногами. Можно делать три подхода по 10-15 раз.
Ранее "Утро" писало, какой напиток поможет сбросить до 12 килограммов в месяц.
"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа
Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Сила в орехах: быстрый способ поднять потенцию после 60 лет
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик