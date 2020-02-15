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Как похудеть к лету: упражнения для сжигания жира

Как похудеть к лету: упражнения для сжигания жира
Фото: Андрей Аркуша/www.globallookpress.com
Тренировки в домашних условиях не менее эффективны, чем в спортзале

Главное выполнять все правильно и не лениться.

Совсем скоро начнется сезон отпусков – самое время начать приводить себя в форму, чтобы не смущаясь пройтись по пляжу. Если нет денег и времени на походы в спортзал – это не повод расстраиваться и опускать руки. Несложные упражнения для похудения в домашних условиях могут быть не менее эффективны. Вот несколько из них. Их выполнение не займет много времени, а результат порадует.

Главное перед любой тренировкой – разогреться. В качестве разминки отлично подойдут прыжки на скакалке (в качестве отдельного упражнения это тоже отлично работает на похудение) и бег на месте.

Одним из самых полезных упражнений являются приседания. Они позволяют подтянуть ноги и ягодицы и сжечь жир. Самое важное – выполнять их правильно, чтобы не травмироваться. Ноги нужно расставить немного шире плеч, а носки развернуть в стороны под углом примерно в 30 градусов. Представьте, что вы садитесь на невидимый стул. Пресс должен быть напряжен, спина – прямая. Таз отводим назад. Делаем несколько подходов. Можно начать с 10-15 приседаний за один раз и увеличивать их число.

Прокачать пресс, руки и плечи поможет планка. Двигаться не нужно – главное выдержать статичную позу в течение некоторого времени. Можно начать с 20 секунд и увеличивать время. Стоим в планке в горизонтальном положении, опираясь на согнутые в локтях руки и пальцы ног. Ягодицы и пресс напряжены, спина не должна "провисать".

Отжимания полезны не только для мужчин, но и для девушек. Они помогают сделать руки подтянутыми и укрепить мышцы груди. Для начинающих тренеры рекомендуют сперва попробовать отжиматься с колен, а уже позже – с вытянутыми ногами. Можно делать три подхода по 10-15 раз.

Ранее "Утро" писало, какой напиток поможет сбросить до 12 килограммов в месяц.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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