Родительница рассказала, что показала ДНК-экспертиза найденного тела

Родители Влада Бахова, который исчез после пикника в апреле 2019-го, узнали, что останки, обнаруженные в лесу в январе 2020-го, принадлежат их сыну.

"Согласно заключению экспертов, останки, найденные в демидовском лесу 29 января, принадлежат моему сыну Владу Бахову", – сообщила мать подростка на своей странице в "Вконтакте", ознакомившись с результатами ДНК-экспертизы.

Женщина добавила, что воздержится от подробных комментариев, но отметила, что ее семья будет дальше "искать правду".

Подросток пропал, когда отмечал день рождение одного из друзей в компании приятелей. Следователи возбудили уголовное дело, а юношу искали не только правоохранительные органы, но и волонтеры. В январе 2020-го в лесу под Демидовым нашли тело. Тогда правоохранители предположили, что останки принадлежат Владу Бахову. Однако сообщалось о странностях в этом деле.