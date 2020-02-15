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Мать таинственно исчезнувшего подростка раскрыла правду о расследовании

Родительница рассказала, что показала ДНК-экспертиза найденного тела

Родители Влада Бахова, который исчез после пикника в апреле 2019-го, узнали, что останки, обнаруженные в лесу в январе 2020-го, принадлежат их сыну. 

"Согласно заключению экспертов, останки, найденные в демидовском лесу 29 января, принадлежат моему сыну Владу Бахову", – сообщила мать подростка на своей странице в "Вконтакте", ознакомившись с результатами ДНК-экспертизы.

Женщина добавила, что воздержится от подробных комментариев, но отметила, что ее семья будет дальше "искать правду". 

Подросток пропал, когда отмечал день рождение одного из друзей в компании приятелей. Следователи возбудили уголовное дело, а юношу искали не только правоохранительные органы, но и волонтеры. В январе 2020-го в лесу под Демидовым нашли тело. Тогда правоохранители предположили, что останки принадлежат Владу Бахову. Однако сообщалось о странностях в этом деле. 

Полина ИВАНОВА

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