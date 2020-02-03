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Малахов раскрыл неожиданные подробности смерти исчезнувшего подростка

Малахов раскрыл неожиданные подробности смерти исчезнувшего подростка
Андрей Малахов. Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Найденное в канале тело породило больше вопросов, чем ответов

Андрей Малахов посвятил очередной выпуск программы "Прямой эфир" исчезнувшему прошлой весной Владу Бахову. Шоумен с помощью гостей студии указал на странности в деле.

Загадочная пропажа 16-летнего подростка после вечеринки с золотой молодежью – детьми местных чиновников – в Смоленской области вызвала много вопросов у журналистов и экспертов. Впрочем, именно общественный резонанс и личной обращение родителей парня к председателю СК Александру Бастрыкину дала ход событиям апреля 2019 года.

Тело парня нашли в январе в канале рядом с озером в километре с лишним от места тусовки. Однако в запутанной истории рано ставить точку.

Так, собравшиеся в студии "Прямого эфира" указали на ряд нестыковок в деле. Эксперты настаивают на криминальном факте смерти изрядно подвыпившего в день исчезновения подростка. Влад еле держался на ногах, о чем свидетельствует видео с праздника, потому пройти такое большое расстояние самостоятельно вряд ли смог. 

Специалисты предполагают, что тело подбросили, так как под одеждой совсем не осталось мягких тканей, а обнаруженный мертвым юноша лежал на боку. Хотя, когда человеку холодно, он сворачивается в позу эмбриона. 

На криминальные мысли наталкивают также допрос в СК прибывшего первым на место пропажи майора полиции Виктора Дербанова, избиение его дочери и угрозы о расправе в адрес руководителя местной поисковой группы.

Все точки над i расставит следствие. Тело подростка отправлено на экспертизу. Ее результаты, учитывая, какая шумиха поднялась вокруг этой истории, не заставят долго ждать. По мнению адвоката семьи Влада Саида Сулейманова, дело пропавшего парня распутают уже в феврале, передает телеканал "360"

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость "детишки" довели до самоубийства.А это статья.Врут и детки и родители.Убийство тем более статья.Труп найденный не его стопроцентно.Если он и мёртв то не там закопан.Это тело действительно"подкинули",надев обувь и одежду Влада.Скорей всего он мёртв,а если жив,то находится в"домашней тюрьме" одного из этих ублюдков.Шоб не сболтнул лишнего.
Ответить
"детишки" довели до самоубийства.А это статья.Врут и детки и родители.Убийство тем более статья.Труп найденный не его стопроцентно.Если он и мёртв то не там закопан.Это тело действительно"подкинули",надев обувь и одежду Влада.Скорей всего он мёртв,а если жив,то находится в"домашней тюрьме" одного из этих ублюдков.Шоб не сболтнул лишнего.
Гостья
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Нелюди, УБИЙЦЫ, как таких выродков можно назвать друзьями
Гость
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Очень жалко парня, сердце кровью обливается, боль душевная боль, не передать.
Гость
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Набоков...
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