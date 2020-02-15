Война начнется в 2050 г., считают конспирологи

Третья мировая случится после воскрешения Чингисхана. Об этом рассказал автор канала "Мистика во всем" в Яндекс.Дзене, который исследовал арабские летописи времен Есугея-бахадура.

По словам конспиролога, во многих монгольских летописях упоминается о втором пришествии Чингисхана в этот мир. Об этом летописцам рассказал сам полководец перед своей смертью. В древних документах якобы указывается, что это должно произойти спустя 800-1000 лет после кончины Чингисхана.

Согласно предсказанию, как отмечает автор канала, воскреснув, полководец сразится с "китайским богатырем", что изменит границы мира. Как пишет конспиролог, английский путешественник Риттер и русский исследователь Пржевальский бывали в Монголии и Китае, где слышали о подобных пророчествах. В них указывалось, что мир ждет "большая война", первые признаки которой проявятся в 2050 году. Однако настоящие боевые действия разразятся лишь спустя четыре года. Когда и чем закончится третья мировая война, автор канала не уточнил.