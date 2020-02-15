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Мир изменится: арабское предсказание о третьей мировой

Мир изменится: арабское предсказание о третьей мировой
Фото: Senior Airman Clayton Wear/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Война начнется в 2050 г., считают конспирологи

Третья мировая случится после воскрешения Чингисхана. Об этом рассказал автор канала "Мистика во всем" в Яндекс.Дзене, который исследовал арабские летописи времен Есугея-бахадура.

По словам конспиролога, во многих монгольских летописях упоминается о втором пришествии Чингисхана в этот мир. Об этом летописцам рассказал сам полководец перед своей смертью. В древних документах якобы указывается, что это должно произойти спустя 800-1000 лет после кончины Чингисхана.

Согласно предсказанию, как отмечает автор канала, воскреснув, полководец сразится с "китайским богатырем", что изменит границы мира. Как пишет конспиролог, английский путешественник Риттер и русский исследователь Пржевальский бывали в Монголии и Китае, где слышали о подобных пророчествах. В них указывалось, что мир ждет "большая война", первые признаки которой проявятся в 2050 году. Однако настоящие боевые действия разразятся лишь спустя четыре года. Когда и чем закончится третья мировая война, автор канала не уточнил. 

Полина ИВАНОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
Удар нам в спину! Янычарам только добраться до севера Сирии а газовод, С-400, АЭС это ключики для открывания дверцы ПУТИН и больше ни чего, ни чегошеньки. Дверцу открыли и вперёд к своим высотам Турецкая хитрость сработала дверца открылась. Военная хитрость по турецки, как кофе по турецки.
<цензура> спать ложись,а то белку словишь
Гость
Ответить
Удар нам в спину! Янычарам только добраться до севера Сирии а газовод, С-400, АЭС это ключики для открывания дверцы ПУТИН и больше ни чего, ни чегошеньки. Дверцу открыли и вперёд к своим высотам Турецкая хитрость сработала дверца открылась. Военная хитрость по турецки, как кофе по турецки.
Гость
Ответить
Зеленский уже начала вирусную войну..а укроина скоро распадётся и арабов ненадо
Гость
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Путин уже начал вирусную войну, а Мордор скоро распадется...
И не надо арабов!
Гость
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Поживём увидим. Придётся начать вести здоровый образ жизни, а то пропущу самое интересное.
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