Будущим мамам нужно тщательно следить за питанием

Дамы в интересном положении должны кушать за двоих, говорят им со всех сторон. Однако целого ряда блюд и продуктов необходимо избегать.

Конечно, в первую очередь беременным нельзя употреблять алкоголь, это может привести к серьезным нарушениям в развитии ребенка. Напитки с кофеином и даже крепкий чай тоже желательно исключить или хотя бы ограничить их употребление. Считается, что больше двух чашек чая или чашки кофе в день пить не стоит.

Сырых продуктов и блюд из них также рекомендуется избегать. Молоко нужно пить только кипяченое. Там могут быть болезнетворные бактерии. Суши, роллы и другие блюда с сырой рыбой, а также сало с прослойками мяса, тартар, карпаччо (все, где нет тепловой обработки) на время беременности советуют исключить.

Опасными могут быть и сырые яйца – есть риск заразиться сальмонеллезом. То же касается и блюд с их использованием – домашние майонезы, кремы, десерты и т.д.

В черный список также попали и грибы. Дело в том, что они имеют свойство "всасывать" все самое вредное из атмосферы и земли, что может плохо сказаться на ребенке. Да и будущей маме такая тяжелая еда ни к чему – как известно, грибы очень плохо усваиваются.

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