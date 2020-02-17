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Лотерея: поездки в Турцию признали опасными

Лотерея: поездки в Турцию признали опасными
Фото: Anton Mukhametchin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Местные жители угрожают в социальных сетях гражданам РФ

Политолог Евгений Сатановский предостерег жителей России от поездок в Турцию. По его словам, турецкие социальные сети полны обещаниями "воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных" и "отплатить за каждую каплю пролитой крови".

"В Турцию из России опасно летать. Хоть с туристическими целями. Хоть с любыми другими", – написал Сатановский на своей странице в Telegram.

Причиной такого отношения ялвяется обострение ситуации в Сирии, в частности, прямые боестолкновения между Сирийской арабской армией, которую поддерживает Кремль, и турками.

По мнению политолога, сейчас радикально настроенные турки не будут разбираться, одобряет ли россиянин операцию ВКС в Сирии, или нет, является ли сторонником власти, нравится ли ему в Стамбуле или Анталии.

В связи с наступлением сирийцев в Идлибе и соседних провинциях, в Турция развернута целая кампания по нагнетанию психоза. А люди в Турции "горячие, восточные".

В итоге отдых в Турции может превратиться в настоящую лотерею, так как в каждому туристу "охрану не приставишь".

"Когда сто с лишним лет назад турки армян и греков вырезали, их не спрашивали, и теперь не будут", – добавил Сатановский и предложил не дожидаться официального уведомления МИДа, которое то ли будет, то ли нет, и сделать выводы самим.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что ему продолжают приходить угрозы, причем как дипломату лично, так и в адрес России. В том числе, неизвестные писали о вышеупомянутых черепах российских военных и расплату за каждую каплю пролитой крови.

Александр ИЛЬИН

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гостьгость
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Гость
Рашу окружить колючей проволокой! Это выход))))))))
Было бы прекрасно, чтобы ни одна поганая рожа,вроде твоей, не совала свой вонючий нос.
Гостьгость
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Гость
Меньше гадостей рашистам нужно делать людям, тогда и миром ездить не опасно!
Оно и видно, сколько гадостей тебе сделали,все воняешь на весь мир.
Гость
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Рашу окружить колючей проволокой! Это выход))))))))
Русский Красавчик :)
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Так закрыть границу с Турцией и запретить нашим гражданам ездить туда !
Гость
Ответить
Меньше гадостей рашистам нужно делать людям, тогда и миром ездить не опасно!
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