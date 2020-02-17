Лотерея: поездки в Турцию признали опасными
Политолог Евгений Сатановский предостерег жителей России от поездок в Турцию. По его словам, турецкие социальные сети полны обещаниями "воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных" и "отплатить за каждую каплю пролитой крови".
"В Турцию из России опасно летать. Хоть с туристическими целями. Хоть с любыми другими", – написал Сатановский на своей странице в Telegram.
Причиной такого отношения ялвяется обострение ситуации в Сирии, в частности, прямые боестолкновения между Сирийской арабской армией, которую поддерживает Кремль, и турками.
По мнению политолога, сейчас радикально настроенные турки не будут разбираться, одобряет ли россиянин операцию ВКС в Сирии, или нет, является ли сторонником власти, нравится ли ему в Стамбуле или Анталии.
В связи с наступлением сирийцев в Идлибе и соседних провинциях, в Турция развернута целая кампания по нагнетанию психоза. А люди в Турции "горячие, восточные".
В итоге отдых в Турции может превратиться в настоящую лотерею, так как в каждому туристу "охрану не приставишь".
"Когда сто с лишним лет назад турки армян и греков вырезали, их не спрашивали, и теперь не будут", – добавил Сатановский и предложил не дожидаться официального уведомления МИДа, которое то ли будет, то ли нет, и сделать выводы самим.
Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что ему продолжают приходить угрозы, причем как дипломату лично, так и в адрес России. В том числе, неизвестные писали о вышеупомянутых черепах российских военных и расплату за каждую каплю пролитой крови.
"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа
Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Сила в орехах: быстрый способ поднять потенцию после 60 лет
- Плоский живот после 50 лет: как убрать жир и подтянуть
- Что нельзя есть беременным: список запрещенных продуктов
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ