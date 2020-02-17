Девушка вернулась восьмого февраля с родины после каникул

Из московского общежития на скорой отправлена в больницу студентка МГУ из Китая. У заболевшей тяжелая форма ОРВИ.

Как сообщает "Пятый канал", о данном случае у Роспотребнадзора информации пока нет.

Ранее сегодня стало известно о первом инфицированном коронавирусом россиянине. Зараженной оказалась туристка на круизном лайнере Diamond Princess, который застрял на карантине у берегов Японии. По информации посольства РФ в Токио, женщина будет госпитализирована в ближайшее время. Всего на борту теплохода находятся 24 гражданина России.

