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Плоский живот после 50 лет: как убрать жир и подтянуть

Плоский живот после 50 лет: как убрать жир и подтянуть
Фото: pixabay.com
Для стройной фигуры хватит несколько привычек

Иметь красивое тело и плоский живот – мечта многих женщин. После 50 лет становится сложнее сохранять стройность. Для того, чтобы уменьшить объемы в области живота, надо придерживаться ряда правил. 

В первую очередь стоит позаботиться о распорядке жизни и рационе. Диетологи советуют начать с режима сна: не секрет, что при недостатке часов отдыха вес увеличивается. Это происходит из-за желания съесть сладкое, которое увеличивается от недосыпа. 

Следует избегать стресса и нервных потрясений, на которые реагирует организм. Стоит отказаться от привычки перекусывать на ходу и выделить для небольших приемов пищи 5-6 раз в день. 

Жареную и соленую пищу надо заменить на более диетические блюда. Кроме того, сахар и соль задерживают воду в организме и не позволяют сбросить вес. В магазине хлеб заменяется на хлебцы, а десерты – на несладкие фрукты.

Создать плоский пресс поможет упражнение "вакуум", которое можно делать даже на рабочем месте. Для его выполнения надо выпрямиться стоя или сидя и на глубоком выдохе как можно сильнее втянуть живот. Повторять движение следует три раза подряд.


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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