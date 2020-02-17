Для стройной фигуры хватит несколько привычек

Иметь красивое тело и плоский живот – мечта многих женщин. После 50 лет становится сложнее сохранять стройность. Для того, чтобы уменьшить объемы в области живота, надо придерживаться ряда правил.

В первую очередь стоит позаботиться о распорядке жизни и рационе. Диетологи советуют начать с режима сна: не секрет, что при недостатке часов отдыха вес увеличивается. Это происходит из-за желания съесть сладкое, которое увеличивается от недосыпа.

Следует избегать стресса и нервных потрясений, на которые реагирует организм. Стоит отказаться от привычки перекусывать на ходу и выделить для небольших приемов пищи 5-6 раз в день.

Жареную и соленую пищу надо заменить на более диетические блюда. Кроме того, сахар и соль задерживают воду в организме и не позволяют сбросить вес. В магазине хлеб заменяется на хлебцы, а десерты – на несладкие фрукты.

Создать плоский пресс поможет упражнение "вакуум", которое можно делать даже на рабочем месте. Для его выполнения надо выпрямиться стоя или сидя и на глубоком выдохе как можно сильнее втянуть живот. Повторять движение следует три раза подряд.



