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Укрепить мышцы любви: упражнения для повышения потенции после 50 лет

Укрепить мышцы любви: упражнения для повышения потенции после 50 лет
Фото: Martin Sterba, Josef Horazny/CTK/www.globallookpress.com
Регулярные тренировки добавят страсти и огня в сексуальные отношения

Физические упражнения стимулируют выработку тестостерона, который ответственен за мужскую силу в организме и усиливают кровоток. Последний, к слову совсем не эпизодическую роль играет в постельных сценах жизни.

Однако не стоит переусердствовать. Нагрузки хороши, а главное полезны в меру. Базовых упражнений вполне достаточно.

К примеру, прилив крови к самому ценному для мужчин органу, благодаря чему наступает эрекция, обеспечат регулярные тренировки ягодичных и подвздошно-поясничных мышц, а также пресса. Итак, помогут глубокие приседания и выпады для новичков, постоянным визитерам спортзалов рекомендовано класть на плечи гантели.

Укрепят пресс всевозможные скручивания: лежа на полу, на тренажере, на наклонной скамье. Чтобы накачать подвздошно-поясничные мышцы достаточно сесть на лавку и поднимать ноги. То же упражнение можно повторять в лежачем положении, в висе и упоре.  

А для выработки тестостерона особенно полезно приседать со штангой и делать становую тягу. Не лишними будут отжимания и подтягивания. 

Чудодейственную силу базовых тренировок ощутят на себе как молодые мужчины, так и те, кому за 50. 

Ксения АНДРЕЕВА

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