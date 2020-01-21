Поднять потенцию дома: лучшие упражнения для мужчин
Эректильная дисфункция возникает из-за нарушения кровообращения в органах малого таза. Такое может случиться в любом возрасте, однако огорчаться не стоит: на помощь представителям сильного пола придет физкультура.
Очень полезное упражнение – парадный шаг. Нужно ходить на месте, стараясь поднимать ноги как можно выше, доставая коленями до вытянутых рук. При этом должно возникать ощущение, что область паха массируется, пишет автор блога Old'S GYM НА "Яндекс. Дзен".
Еще одно эффективное упражнение, которое полезно для мышц предстательной железы и области паха, – арка. Для его выполнения нужно лечь на спину, согнуть колени, руки положить вдоль туловища и делать резкие выталкивания тазом, выполняя рывки на выдохе. При этом максимальную нагрузку необходимо сконцентрировать в области простаты.
Приседания также улучшают кровообращение в органах малого таза. Встать прямо, ноги на ширине плеч, руки выставить вперед. Приседать надо медленно, стараясь мышцами паха как будто давить камень.
Для поднятия потенции подойдет и упражнение, взятое из йоги, – поза лука. Нужно лечь на живот, ноги согнуть в коленях. Подтянуть ноги и обхватить руками лодыжки. На выдохе поднять ноги и корпус вверх, задерживаемся в таком положении сначала на несколько секунд, потом довести это время до нескольких минут. Затем опуститься в исходное положение.
Специалисты рекомендуют выполнять этот комплекс ежедневно. Кроме того, можно добавить к нему пешие прогулки, растяжку позвоночника и суставов и упражнения Кегеля для мужчин, сообщает D Magazine. Однако при возникновении серьезных проблем со здоровьем, обязательно нужно обратиться к врачу.
Ранее "Утро" писало о способах поднять потенцию без таблеток и назывались травяные и ягодные настойки для укрепления мужской силы.
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