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Поход в аптеку отменяется: недорогое средство поднимет потенцию после 70 лет

Поход в аптеку отменяется: недорогое средство поднимет потенцию после 70 лет
Фото: pixabay.com
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Польза фруктов и овощей бесспорна для мужчин и женщин в любом возрасте. Благодаря высокому содержанию витаминов и микроэлементов, а также клетчатки они необходимы в рационе каждого человека. Однако для мужчин, которые не забывают есть фрукты, есть еще один приятный бонус.

Как выяснилось, фруктовые соки способны помочь в решении деликатных проблем, а именно – поднять потенцию в домашних условиях. Одним из целебных плодов является ананас. Его можно употреблять просто так (если вы страдаете от болезней ЖКТ, посоветуйтесь с врачом) либо приготовить вкуснейший сок, который укрепит мужскую силу и зарядит бодростью и хорошим настроением. Особенно это актуально для пожилых мужчин. Как известно, с возрастом – после 60-ти-70-ти лет – проблемы со здоровьем у многих усугубляются. Отметим, что со свежевыжатыми соками не стоит усердствовать. Максимум, который можно употребить – это два стакана в день.

Пить соки нужно через 20 минут после завтрака либо за 20 минут до или через полчаса после обеда. На ночь их употребление не рекомендуется.

Приготовить сок из ананаса можно с помощью соковыжималки либо измельчить его в блендере и отжать вручную. Напиток повышает выносливость в постели и усиливает чувствительность, также он улучшает приток к крови к половым органам, пишет канал "Ра и Дуга" в "Яндекс.Дзен".

Ранее "Утро" писало о продукте, который поможет забыть про виагру.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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