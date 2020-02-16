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Полезные продукты: как повысить потенцию после 50 лет

Полезные продукты: как повысить потенцию после 50 лет
Фото: pixabay.com/
Мясные деликатесы вернут мужскую силу

Справиться с деликатной проблемой помогут субпродукты. Причем полезными для мужчин свойствами обладает не только печень или язык, но и рубец, мозг и даже вымя.

Как рассказала диетолог Елена Соломатина, состав субпродуктов отличается в зависимости от того, какую функцию выполнял орган, но во всех них есть много полезных элементов.

Особенно полезным эксперт считает бычье сердце, в котором есть магний и коэнзим Q10.

"Это вещество восстанавливает окислительные реакции на клеточном уровне, усиливает обмен веществ, укрепляет сердечную мышцу, тонизирует мускулы, повышает иммунитет и замедляет старение, – цитирует слова диетолога "ВМ".

Еще одним полезным для мужчин продуктом считается печень. В ней много витаминов и цинка, который и влияет на репродуктивные функции и потенцию.

Однако злоупотреблять субпродуктами не стоит. В них есть холестерин, который может принести вред человеческому организму.

Фоторепортаж
Найдены лучшие продукты для повышения потенции
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Дарья ПЕТРОВА

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