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Народное средство поднимет потенцию и вылечит простатит

Народное средство поднимет потенцию и вылечит простатит
Фото: ZAM-Photography/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Народный препарат вернет сексуальную активность в зрелом возрасте

Одним из самых коварных мужских заболеваний считается простатит. Как правило, он атакует представителей сильной половины человечества после 35 лет, превращая их жизнь в кошмар. 

Однако простатит – это еще не приговор. Есть витаминное зелье, которое поправит мужское здоровье и вернет сексуальную активность. Оно не только устранит проблемы с простатой, но еще и повысит потенцию.

В состав эликсира для мужской силы входят:

100 г предварительно замороженного прополиса
200 г пыльцы
200-300 г меда
250 г черного тмина.

Готовится чудо-средство на раз-два. Стираем в порошок тмин и тщательно измельчаем прополис. Все ингредиенты смешиваются до однородной массы.

Натуральный препарат является прекрасным средством профилактики простатита. Чтобы предотвратить болезнь и спасти потенцию, принимать его следует по чайной ложке, запивая водой, трижды в день за 15-20 мин. до еды. Через месяц необходим двухнедельный перерыв. 

Автор канала "Рецепты Здоровья и Долголетия" "Яндекс.Дзен" советует хранить природное лекартсво в стеклянной банке при комнатной температуре. 

Ранее "Утро" назвало три продукта, которые усилят потенцию в зрелом возрасте. 

Ксения АНДРЕЕВА

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