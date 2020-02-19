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Диета долгожителя: от проблем со здоровьем после 50 лет избавит суп

Диета долгожителя: от проблем со здоровьем после 50 лет избавит суп
Фото: Sigbert Georgi / CHROMORANGE/www.globallookpress.com
Укрепят здоровье организма лишь овощные бульоны

Сохранять крепкое здоровье с возрастом становится все труднее – зачастую проблемы возникают после 50 лет. Именно поэтому так важно следить за своим рационом, особенно в обед. Некоторые специалисты утверждают, что поддерживать молодость организма помогут самые обычные супы.

После 40 лет желудок функционирует хуже, поэтому нагружать его большим количеством сухой пищи не стоит, считает автор Яндекс.Дзен-канала "Медик.com". Несмотря на популярное мнение о вреде супов, медики такую позицию не разделяют. По мнению специалистов, жидкая пища может как привести к проблемам, так и укрепить здоровье организма.

Врач-гастроэнтеролог Людмила Верзеева рассказала, что супы быстро усваиваются, поэтому такой вид пищи особенно полезен людям с плохим аппетитом и тем, кто восстанавливается после болезни. Однако мясные бульоны могут серьезно навредить: печень не успевает перерабатывать содержащиеся в них вещества, сообщает "Аргументы и факты".

Именно поэтому специалисты считают, что главное – соблюдать меру. В таком случае любые блюда будут приносить организму лишь пользу. Кроме того, многие эксперты советуют включать в диету долгожителей рыбу, овощи и фрукты. А вот от слишком частого употребления мяса и хлеба, по словам врачей, после 40 лет лучше отказаться.

Ранее "Утро" поделилось рецептом тыквенной каши долгожителей.

Карина СИРАЗОВА

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