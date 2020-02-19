В канун Дня памяти воинов-интернационалистов дневник защитника Донбасса был передан в Музей боевого братства

Дневник Александра Чепишко должен стать примером для молодого поколения и показать истинные мотивы русских добровольцев, заявил в своем видеоблоге главный редактор проекта PolitRussia Руслан Осташко.

Дневник погибшего русского добровольца

Александр Чепишко погиб в боях за Луганский аэропорт 31 августа 2014 года. Его мать Людмила нашла дневник и письмо покойному отцу лишь спустя несколько лет. В письме ветеран двух чеченских кампаний рассказал о мотивах, которые заставили его отправиться в Донбасс.

"Мы не смогли сидеть сложа руки. Вы нас сами воспитали так, что жить нужно правильно, по совести, – писал Чепишко своему отцу. – Объясни маме, почему так все получилось! Пусть она знает, что мы поехали защищать людей, тех, кому нужна наша помощь. Я не мог спать по ночам. Я не мог сидеть и причитать: "Как же это плохо и неправильно"! Для чего наши деды и отцы погибали на войне? Для того, чтобы их дети и внуки жили в мире! Как я мог сидеть и смотреть, как убивают и пытаются растоптать то, во что мы верим, чем дорожим и что любим".

В канун Дня памяти воинов-интернационалистов, 14 февраля, дневник Александра Чепишко был передан в Музей боевого братства. Об этом Руслан Осташко рассказал в своем видеоблоге.

Дневник патриота

Появление в Музее боевого братства подобного артефакта – очень важный шаг, считает ветеран Афганской войны, полковник запаса Андрей Кошкин. Подлинный дневник русского добровольца станет важнейшим примером для молодежи.

"Музей должен показать молодежи, как люди такого же возраста или чуть старше, относятся к таким сакральным понятиям, как Отечество, патриотизм, как это проявляется в их делах. Подобного рода примеры наиболее наглядны, потому что дневник – это внутренний мир человека. Это уникальный, очень интересный для исследования документ – и он, по решению семьи автора, находится на всеобщем обозрении. По нему можно проследить формирование уникального качества – чувства патриотизма, которое свойственно нашим молодым людям, — отметил Кошкин. - Я думаю, это очень важно".

Самую важную роль в формировании патриотизма, без сомнения, играют родители – и именно благодаря им Александр Чепишко вырос человеком, неравнодушным к чужой беде.

"Я кланяюсь до земли тем людям, которые воспитали русского добровольца – родителям, друзьям, учителям, – потому что они смогли сформировать в нем прекрасные черты русского человека, патриота родной страны, который остро чувствует справедливость и несправедливость, не остается равнодушным там, где зло побеждает добро, и готов подставить свое плечо, чтобы защитить тех, кто оказался в опасности", — заявил ветеран войны в Афганистане.

Интернационализм по духу

По мнению Андрея Кошкина, русские добровольцы давно заслужили право считаться воинами-интернационалистами.

"[Русские добровольцы] – я думаю, это и есть интернационализм по духу", - уверен ветеран Афганистана. — Конечно, нужно, чтобы подобного рода "прекрасные порывы" наших людей были оформлены в правовом поле, чтобы добровольцы по праву числились воинами-интернационалистами".

Дневник Александра Чепишко демонстрирует, что он обладал важнейшим качеством, свойственным всем русским добровольцам – нежеланием мириться с несправедливостью. Его история станет живым примером для многих.

"Это в высшей степени чистые, кристальные люди, которые архинегативно относятся к несправедливости, уникальные люди, которые чувствуют свою связь с традициями, корнями, и хотели бы не только быть носителями этих традиций, но и прививать молодежи лучшие качества патриотов своей страны", – подытожил Андрей Кошкин.