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Деньги с банковских карт воруют под прикрытием премии

Деньги с банковских карт воруют под прикрытием премии
Фото: pixabay.com
Желание получить неожиданный приз сыграло злую шутку с россиянами

Новую схему придумали мошенники, чтобы получать доступ к банковским картам граждан. Они рассылали на электронные адреса сообщения о награждении в конкурсе "Лайк года 2020". Победителям сулили денежные премии. Многие россияне попались на эту удочку, сообщила компания по противодействию кибератакам Group-IB.

Открыв в своей почте письмо, отправителем которого значился известный портал Rambler, пользователи видели поздравление с выигрышем. Сумма его варьировалась от $100 до $2 тыс., уточняет Group-IB. Для получения денег требовалось перейти по ссылке и указать данные своей банковской карты, на которую организаторы якобы обещали перевести указанную сумму рублевом эквиваленте. Стоит ли говорить, что, завладев конфиденциальной информацией, мошенники тут же ею пользовались.

Ранее стало известно, как мошенники обманывают пенсионеров.

Николай ВИКТОРОВ

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