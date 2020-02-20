Пропали в лесу: что произошло на американском перевале Дятлова
Пятеро друзей отправились на бейсбольный матч в соседний город. Тела четверых из них нашли спустя несколько месяцев.
Джек Хьютт, Тед Вайхер, Джек Мадруги, Уильям Стерлинг и Генри Матиас учились вместе в Калифорнийском университете. В 1978 году компания выехала на белом “меркьюри монтего” в небольшой город Юба и остановились на заправке, чтобы заправиться и перекусить. Позже полиция найдет автомобиль в 110 км от пункта назначения.
Когда молодые люди не вернулись домой на следующий день, их родственники забеспокоились и вместе с полицией отправились на поиски. На горной дороге был найден “меркьюри монтего” – он находился далеко от пункта назначения, будто кто-то специально перегнал машину в пустынное место. В салоне нашли карты, документы и личные вещи всей компании.
Из-за сильных морозов и вьюг поиски продолжились спустя несколько месяцев. В лесу были обнаружены останки трех человек: Джека Хьютта, Джека Мадруги и Уильяма Стерлинга. Следствие установило, что все они скончались из-за переохлаждения и стали жертвами диких зверей.
Тело Теда Вайхера нашли в заброшенном трейлере. Оно было обернуто в несколько одеял, рядом стояли открытые консервы и лежали золотые часы погибшего с его именем на циферблате. Полицейские отметили, что Тед не прикоснулся в еде и потерял около половины веса. У Вайхера выросла густая борода – он несколько месяцев умирал в трейлере без обогрева.
Детективы сразу поняли, что вместе с ним находился Генри Матиас: сохранились следы присутствия второго человека. Поисковая команда удивилась, почему мужчины не притрагивались к еде или спичкам с книгами, чтобы развести огонь и согреться.
Известно, что Генри Матиас страдал от наркотической зависимости и шизофрении и мог командовать Тедом после того, как вернулся из армии. Тело Генри не было найдено, свидетельские показания не внесли ясность в дело. До сих пор эта загадка остается неоткрытой, ее называют "американским перевалом Дятлова".
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