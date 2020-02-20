Святитель Феофан Полтавский предсказал черные дни

Беды и напасти одолевают россиян из-за того, что они забыли бога. В наказание высшие силы наслали на страну бесов, которые терзают погрязших в пороках людей, игнорирующих духовное развитие и моральные ценности. Об этом говорил Феофан Полтавский.

Однако скоро Россию ждет процветание. Люди одумаются и покаются в грехах, вновь обратившись к богу, что приведет к настоящему возрождению страны. Также святитель предсказал, каким будет новый правитель государства. По его словам, тот будет обладать кристально чистой душой. Интересно, что согласно пророчеству, он будет принадлежать к семье Романовых.

К сожалению, светлые дни не продлятся долго – на смену им придут страшные для России и мира события. В предсказании говорится о том, что в мир придет антихрист и наступит Апокалипсис. Пророчество приводит автор канала "Мыслимое и немыслимое" в "Яндекс.Дзен", ссылаясь на книгу "Духовник Царской семьи. Святитель Феофан Полтавский (1874-1940)".

Ранее будущее России предсказал алтайский старец.