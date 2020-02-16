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Алтайский старец предсказал будущее мира и России

Алтайский старец предсказал будущее мира и России
Фото: pixabay.com
Пророчество появилось в Сети

Провидец Маронх, который живет на Алтае, мало кому известен, если сравнивать его, например, с Вангой. Пожилой предсказатель живет в маленькой деревушке Акбом. Каждый день к нему выстраивается очередь из желающих заглянуть в будущее.

Между тем старец рассказывает о том, что грядет, не только отдельным людям. Так, он сообщил, что сейчас происходит в мире и что ожидает планету и Россию в частности.

По словам Маронха, Землю захватили темные силы, которые плодят зло на планете. Человечество находится в их власти уже много столетий. При этом источник зла – за пределами России.

Старец напророчил, что особенно сильно темные силы бушуют сейчас – потому, что скоро они потерпят крах. Россиянам провидец советует сплотиться, чтобы одолеть зло. Также он сообщил, что мир на планете воцарится именно благодаря нашей стране. Об этом пишет автор канала ParanormalLife в "Яндекс.Дзен".

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