Известный советский телепат предсказал будущее для нашей страны

На фоне столь неожиданной смены российского правительства, произошедшей буквально сразу после новогодних каникул, вспомнились пророчества легендарного эстрадного артиста Вольфа Мессинга.

Советский предсказатель утверждал, что Россию ожидают глобальные перемены к началу 2020 г. Как отмечал портал SM-news, в стране должна улучшиться ситуация, в первую очередь, в сфере образования, медицины, культуры и вооруженных сил.

Также в текущем году Россия может стать ведущей державой-миротворцем, при этом в прогнозах расширение территориальных границ.

Будущее страны по Мессингу – за инновационными технологиями и развитием промышленности. Предсказатель верил, что наше государство сумеет справиться с проблемами и выйдет из всех тяжелых ситуаций.

Напомним, 15 января стало известно об отставке премьер-министра Дмитрий Медведева и всего кабмина. Накануне новым главой правительства назначен Михаил Мишустин.

