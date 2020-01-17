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Россию в 2020 году ждет процветание и расширение границ

Россию в 2020 году ждет процветание и расширение границ
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Известный советский телепат предсказал будущее для нашей страны

На фоне столь неожиданной смены российского правительства, произошедшей буквально сразу после новогодних каникул, вспомнились пророчества легендарного эстрадного артиста Вольфа Мессинга.

Советский предсказатель утверждал, что Россию ожидают глобальные перемены к началу 2020 г. Как отмечал портал SM-news, в стране должна улучшиться ситуация, в первую очередь, в сфере образования, медицины, культуры и вооруженных сил.

Также в текущем году Россия может стать ведущей державой-миротворцем, при этом в прогнозах расширение территориальных границ.

Будущее страны по Мессингу – за инновационными технологиями и развитием промышленности. Предсказатель верил, что наше государство сумеет справиться с проблемами и выйдет из всех тяжелых ситуаций.

Напомним, 15 января стало известно об отставке премьер-министра Дмитрий Медведева и всего кабмина. Накануне новым главой правительства назначен Михаил Мишустин.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ну да. Мальчик-Летучая мышь предсказывает будущее. Американка забеременела от мумии после турпоездки в Египет. Т-твою... Занялись бы лучше искоренением коррупции (если это вообще реально) и стратегическим планированием. Например, для страны, у которой нефть и газ - это ГЛАВНЫЕ экспортные отрасли, не иметь флот судов-трубоукладчиков - это разгильдяйство, граничащее с криминальной халатностью. Где деньги, Зин? Прибыль исчисляется в миллиардах, а обратные инвестиции в современную технологию практически отсутствуют.
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