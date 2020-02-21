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Забытую дорогу до перевала Дятлова внезапно начали очищать

Информированный источник раскрыл занятные факты о загадочном месте

На севере Свердловской области неожиданно для всех стали расчищать дорогу, ведущую к печально известному перевалу Дятлова. Предварительно, работы начались из-за скорого приезда министра безопасности Александра Кудрявцева, рассказал URA.RU информированный источник. 

"Он же министр, покажет пальцем на перевал – на перевал и повезем", – рассказал источник. 

Перевал Дятлова получил свое название в честь руководителя погибшей в ночь на 2 февраля 1959 г. группы студентов Уральского политехнического института – Игоря Дятлова.



Рина КРАСНОВА

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