Для завтрака лучше всего подойдет легкая каша

Чтобы надолго сохранить здоровье организма, в первую очередь, необходимо правильно питаться. Особенно важно есть больше полезных продуктов и не перегружать желудок людям после 60 лет, ведь тяжелая пища с возрастом усваивается хуже. Избавиться от проблем поможет здоровый рацион, считают специалисты.

Завтрак – наиболее важный прием пищи, который ни в коем случае нельзя пропускать, ведь он заряжает организм энергией до самого обеда. Однако все же лучше не есть с утра тяжелую пищу и ограничиться чем-то легким, например, овсяной или гречневой кашей. Кроме того, сразу после пробуждения автор Яндекс.Дзен-канала "PROсто фитнес" рекомендует выпивать стакан воды, чтобы запустить работу желудочно-кишечного тракта и всего организма в целом.

Также стоит придерживаться дробного питания, особенно в пожилом возрасте, разбив приемы пищи на 4-5 раз. Ужинать лучше богатыми клетчаткой продуктами – в большом количестве она содержится в крупах, отрубях и фруктах. Мясо автор Яндекс.Дзен-канала "PROсто фитнес" советует заменить рыбой с овощами, а также не есть сразу перед сном. От чая и кофе в вечернее время специалисты тоже рекомендуют отказаться и советуют сделать выбор в пользу натуральных соков и компотов.