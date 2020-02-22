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Таблетки отменяются: тестостерон после 50 лет повысит дешевое средство

Таблетки отменяются: тестостерон после 50 лет повысит дешевое средство
Фото: Lucas Allen/moodboard/www.globallookpress.com
Полезная во всех отношениях добавка продается практически в любом супермаркете

С возрастом уровень главного мужского гормона – тестостерона – в организме падает, что негативно влияет и на потенцию. Избавиться от проблемы, которой страдают многие представители сильного пола после 40-50 лет, поможет доступное средство.

Один из опробовавших его на себе мужчин уверяет, что выработка тестостерона повышается. Он предлагает добавлять в еду обычные отруби. Вид не имеет значения – можно купить в магазине или аптеке ржаные, пшеничные и т.д.

Отруби содержат цинк, который важен для выработки мужского гормона. Кроме того, они являются источником магния и витаминов. Не стоит забывать и о том, что в них много клетчатки. Таким образом, отруби полезны не только для повышения потенции. Они помогают решить проблемы с пищеварением, эффективны при похудении.

Как пишет автор канала "Фитнес – Правда" в "Яндекс.Дзен", в день достаточно съедать около 30-40 граммов отрубей, чтобы повысить тестостерон и поднять потенцию. Отметим, что тем, кто страдает от каких-либо заболеваний ЖКТ либо испытывает другие проблемы со здоровьем, желательно сначала посоветоваться со своим лечащим врачом, чтобы не нанести вреда организму.

Ранее "Утро" писало о специи, которую рекомендуют добавлять в кофе для поднятия потенции.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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