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Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет

Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
Фото: pixabay.com
Приправа поможет не только усилить сексуальное влечение, но и нормализует давление

Кофеин сам по себе влияет на потенцию негативно. Как ранее сообщало "Утро", он блокирует выработку тестостерона. Однако исправить ситуацию любители бодрящего напитка могут, добавив в него щепотку кардамона. Такой кофе не только не нанесет вреда, но и поможет поднять потенцию. Особенно это актуально для тех, кому за 50. Как известно, с возрастом мужчины испытывают деликатные проблемы все чаще.

Опытом поделился испытавший эффект на себе "изобретатель" чудо-напитка. Он советует добавлять кардамон в кофе тем, у кого понижено либидо, воспалилась простата и есть проблемы с потенцией.

Для приготовления понадобится столовая ложка зерен, их нужно размолоть. Кофе насыпать в турку, туда же – пол чайной ложки молотого кардамона. Воды понадобится 150 мл. Все перемешать и варить, пока не появится пенка. Затем турку отставить ненадолго и вновь довести до кипения. Рецепт опубликовал автор канала "К нам приехал Айболит!" в "Яндекс.Дзен". Отметим, что самолечением при проблемах со здоровьем заниматься не стоит. Перед тем, как испытывать на себе народные рецепты, обязательно посоветуйтесь с врачом.

Ранее "Утро" писало об опасном для потенции популярном блюде.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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