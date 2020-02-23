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Поклонская заговорила об идеальном мужчине

Поклонская заговорила об идеальном мужчине
Фото: Komsomolskaya Pravda/ www.globallookpress.com
Бывший прокурор Крыма рассказала, что для нее самое главное в представителе сильного пола

В День защитника Отечества Наталья Поклонская поведала о личном. Она перечислила качества, которые, по ее мнению, определяют настоящего мужчину. 

"В моем понимании, настоящий мужчина обладает благородством", – сказала она и отметила, что рядом с таким, женщина чувствует себя  "самой желанной, нежной, любимой и красивой, а не наоборот". 

"Вообще у нас, у женщин, говорят так: о мужчине судят по его женщине", – приводит ее слова РИА "Новости". 

Однако несмотря на откровенные рассуждения Поклонской о ее личной жизни известно немного. Летом 2019 года в СМИ появлялась информация о том, что экс-прокурор Крыма развелась с супругом, но официального подтверждения от нее самой не было. 

При этом в одном из интервью политик рассказывала, что в ее личной жизни произошли серьезные перемены, но пока об этом "никто не догадывается" и она не собирается распространяться об этом. 

Рина КРАСНОВА

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