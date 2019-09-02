Муж Поклонской объявил о разводе

Бывшая прокурор Крыма отказалась говорить о личной жизни

Супруг Натальи Поклонской – экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев – сообщил, что они с женой расстались. И назвал причины развода.

Он сказал, что в этом "ничего тайного и уж тем более радикального нет". Проблема, по его словам, заключается в том, что "два лидера в одной семье – гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться".

При этом супруг всячески хвалил благоверную, назвав ее "очень красивой, очень умной, очень сильно целеустремленной". Ему и самому "в целом нечего стыдиться и не в чем себя упрекнуть", – заявил он РИА "Новости".

Также Соловьев свой женее самой выбрать дальнейший путь, определиться по жизни, расставлять приоритеты. "Облегчил, так сказать, ей задачу. Она свой выбор сделала", – отметил он.

Сама Наталья Поклонская отказалась говорить о разводе. Она не собирается публично обсуждать эту тему, пишет телеграмм-канал "Подъем".

Ранее в одном из интервью Поклонская сообщила о радикальных переменах в своей личной жизни. И добавила, что об этом пока "никто не догадывается" и она сохранит подробности в тайне.

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