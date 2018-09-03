Поклонская поделилась личным

Экс-прокурор Крыма рассказала о свадьбе и медовом месяце

Наталья Поклонская, которая недавно вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева, ответила на вопросы журналистов о личной жизни.

На вопрос о том, где она отдыхает с мужем, Поклонская призналась, что вместе с семьей планирует путешествовать по России, а прямо сейчас они с супругом находятся в Крыму.

Наталья добавила, что в Крыму ей нравится все: запад Крыма – Евпатория, Черноморский район, Саки, Южный берег Крыма, и восточная часть полуострова – Феодосия, Судак. "Здесь везде красиво", – рассказала она журналистам телеканала "Россия 24".

В интервью были затронуты и более серьезные вопросы. Так, у Натальи Владимировны спросили, как она относится к тому, что вошла в список "приговоренных" граждан России, составленный украинской экстремистской организацией "Правый сектор" (запрещена в РФ). "Это террористы, что их слушать, с ними надо бороться," – твердо заявила Поклонская.