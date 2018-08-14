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Всплыли интересные детали секретной свадьбы Поклонской

Наталья Поклонская. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
История превращается в мистификацию

Находившаяся последнее время в тени Наталья Поклонская вновь заставила о себе заговорить. Ее свадьба с 47-летним высокопоставленным чиновником всколыхнула всю общественность – сказался закрытый образ жизни Натальи. Даже такое важное для нее событие оказалось настолько плотно окутано туманом, что тут же породило удивительные слухи. И продолжает их порождать.

Оказывается, Поклонская живет в браке с новым мужем целых три недели. Их союз был оформлен в загсе намного раньше, чем об этом стало известно широкой общественности. Разумеется, это было сделано в целях конспирации, объяснил источник ТАСС в правительственных органах Крыма.

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"Она не хотела в центральном доме бракосочетаний, чтобы не привлекать внимания", – сказал источник.

Любопытно, что новые сведения несколько ломают сложившуюся историю. Ведь накануне стало известно, что прошлый брак Поклонской развенчали с ее бывшим супругом только на прошлой неделе. Более того, единственной фото со свадьбы оказалось плохой подделкой, что еще больше заставляет задуматься: А был ли мальчик?

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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