Короткая шутка от "Утро.ру" поднимет настроение на целый день

Директор популярной сотовой компании ловит такси, к нему подъезжает три разных автомобиля. Каждый из водителей, услышав адрес, называет клиенту свои условия.

Первый таксист предложил отвезти директора за 500 руб. Второй снизил цену до 350 руб., при этом пообещав комфортные условия и высокую скорость. Третий водитель заявил, что самый выгодный тариф у его компании: пассажир доберется до места назначения всего за 200 руб. самым коротким маршрутом.

Недолго думая, директор сел в третье такси – машина выглядела прилично, а цена поездки оказалась самой низкой. Однако когда водитель привез клиента по адресу, он назвал совсем другую сумму:

– С вас 600 рублей.

– Но вы же обещали отвезти в три раза дешевле, – возмутился директор сотовой компании.

– Я и отвез за 200 рублей. Остальное – за дополнительные услуги.

– Какие услуги?

– В салоне всю дорогу играла музыка, это 100 рублей. Еще 200 – за то, что я вас всю дорогу развлекал разговорами и анекдотами.

– И это платно? Почему не предупредили?

– Вы сами должны были заранее спросить. А теперь – за все нужно платить. И последние 100 руб. за составление гороскопа на неделю...

– Какого гороскопа? – прокричал красный от бешенства клиент.

– Ну ты, козерог, гони деньги!