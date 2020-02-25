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Анекдот дня на 25 февраля

Анекдот дня на 25 февраля
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Улыбнитесь вместе с "Утром"

Мужчина вернулся из командировки на работу и составляет авансовый отчет. В одну из граф начинает вписывать: "200 руб. – дорога, 300 руб. – гостиница, 400 руб. – еда, 500 руб. – ЖЕНЩИНЫ".

В бухгалтерии все приходят в ужас:

– Да кто же такой отчет у тебя примет?

– Написал, как и было, – наивно отвечает мужик. 

– Переделывай, – кричит бухгалтер, – и чтобы никаких женщин!

Мужчина записывает новую строку: "200 руб. – дорога, 300 руб. – гостиница, 400 руб. – еда, 500 руб. – ГВОЗДИ". Документ у него принимают.

Через некоторое время он снова возвращается из командировки и заполняет авансовый отчет. В нем новая запись: "200 руб. – дорога, 300 руб. – гостиница, 400 руб. – еда, 500 руб. – гвозди, 600 руб. – РЕМОНТ МОЛОТКА".

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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