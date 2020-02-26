"Утро" подготовило свежую шутку, поднимающую настроение

На причале лодочной станции стоит мужчина с громкоговорителем и однообразно говорит:

– Лодка под номером девять! Ваше время вышло. Плывите к берегу!

К мужчине подходит мальчик:

– Дяденька, но у вас на станции только семь лодок. Откуда появилась девятая?

Мужчина спрашивает в громкоговоритель:

– Лодка под номером шесть, что у вас произошло?