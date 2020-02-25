Дмитрий Язов ушел из жизни в 95 лет

О смерти маршала Советского Союза во вторник, 25 февраля, сообщил глава Омского землячества в Москве Сергей Кузин. Об этом пишет сайт NGS55.RU. Язов был почетным гражданином Омской области.

Военачальник скончался после тяжелой продолжительной болезни. Печальную новость подтвердили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

Прощание, по предварительной информации, пройдет 28 февраля. Язова похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина.

Дмитрий Язов был последним, кто получил звание маршала СССР. Пост министра обороны он занимал с мая 1987-го по август 1991 года.