Причиной "заточения" туристов на Канарах стал коронавирус

Из-за карантина узниками Тенерифе оказались минимум двое россиян. Их заперли в отеле H10 Costa Adeje Palace вместе с остальными иностранными туристами, сообщил Почетный консул России на Канарских островах Гонсало Парада.

"Одна пара связалась с нами, они прибыли 21 февраля, должны были уехать 29 февраля", – цитирует его ТАСС.



При этом дипломат добавил, что точное число заложников коронавируса в гостинице не известно. Сейчас в ней заточено порядка тысячи постояльцев.

На карантин отель закрыли после того, как у одного из гостей диагностировали коронавирус, напоминает "ФедералПресс". Зараженным оказался испанец, которых отдыхал вместе с женой.