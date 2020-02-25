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Двоих россиян заперли в отеле на курорте

продолжениеВ Румынии появился первый больной коронавирусом
Причиной "заточения" туристов на Канарах стал коронавирус

Из-за карантина узниками Тенерифе оказались минимум двое россиян. Их заперли в отеле H10 Costa Adeje Palace вместе с остальными иностранными туристами, сообщил Почетный консул России на Канарских островах Гонсало Парада.

"Одна пара связалась с нами, они прибыли 21 февраля, должны были уехать 29 февраля", – цитирует его ТАСС. 

При этом дипломат добавил, что точное число заложников коронавируса в гостинице не известно. Сейчас в ней заточено порядка тысячи постояльцев. 

На карантин отель закрыли после того, как у одного из гостей диагностировали коронавирус, напоминает "ФедералПресс". Зараженным оказался испанец, которых отдыхал вместе с женой. 

Ксения АНДРЕЕВА

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