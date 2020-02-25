Вспышка стремительно захватывает европейские страны

В Румынии появился первый зараженный вызывающим пневмонию вирусом. По некоторым данным, он три недели назад вернулся из Италии, где сейчас зафиксирована крупнейшая вспышка эпидемии в Европе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на румынских врачей.

Сейчас инфицированного поместили на карантин в одну из больниц Бурахеста, пишет агентство. Тем временем в Италии, откуда прибыл гражданин Румынии, число жертв коронавируса выросло за последние сутки: 10 человек умерли и еще 322 заражены.

По словам главы Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, трое из скончавшихся от болезни были старше 80 лет, сообщает ТАСС. Высокий уровень смертности в Италии объяснили именно старостью населения.

Коронавирус быстро распространяется – болезнь зафиксировали уже более чем в 30 странах. По последним данным, число заразившихся достигло почти 78 тысяч.

Смертельным вирусом заболели жители Хорватии и Австрии.