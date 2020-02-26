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В России резко подорожал чеснок из-за китайского вируса-убийцы

В России резко подорожал чеснок из-за китайского вируса-убийцы
Фото: pixabay.com
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Стоимость овоща увеличилась на треть

Средняя цена 1 кг чеснока в 2019 г. составила 155 руб., а в феврале этого года на фоне паники из-за коронавируса, как пишет ряд СМИ, она поднялась до 212 руб. за килограмм. Об этом, в частности, сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов.

Исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков между тем заявил, что урожай чеснока в 2020 г. находится в пределах нормы и объективных причин для резкого подорожания этого продукта нет.

Также он отрицает заявления, что рост цен может быть связан с продажей чеснока из Китая во время вспышки коронавируса. По словам эксперта, все поставки из-за границы были доставлены на хранение летом, передает телеканал "360".

Директор ФИЦ питания Дмитрий Никитюк подтвердил пользу чеснока как способа борьбы с простудами и вирусами и посоветовал употреблять в пищу одну – две дольки в день для профилактики, отмечает URA.RU.

Высокий спрос на противовирусные товары и народные средства от болезней может сохраняться в ближайшие полгода, отметил член совета Гильдии маркетологов Николас Коро.

Ранее "Утро" рассказало об угрозе отмены "Олимпиады-2020" из-за коронавируса.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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