Олимпиада-2020 оказалась под угрозой срыва
Ситуация с эпидемией COVID-19 на территории Японии ставит под вопрос возможность проведения Олимпиады в Токио летом 2020 года. Международный олимпийский комитет намерен установить, насколько безопасно проводить международные спортивные состязания в Стране восходящего солнца, учитывая обстановку.
Есть серьезные опасения, что Игры будут отменены. Об этом заявил член МОК Ричард Паунд агентству Associated Press.
"Если вам потребуется, вы можете взять два месяца. Но многое должно начать происходить уже сейчас. Нужно начать уделять внимание безопасности, следить за едой в Олимпийской деревне, отелях", – цитирует USA Today интервью олимпийского фнкционера.
По его словам, на данном этапе все идет как обычно. Он посоветовал олимпионикам сосредоточиться на своих видах спорта.
"Будьте уверены, что МОК не отправит вас в пандемическую обстановку", – резюмировал Паунд.
Опасения атлетов и федераций весьма понятны. Несмотря на то, что Япония не является эпицентром эпидемии коронавируса, всех напугала ситуация, связанная с карантином на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит у берегов страны. Смертельная зараза слишком быстро "захватила" корабль, и местные власти допустили ухудшение обстановки с заболеваемостью.
Напомним, на лайнере в карантине оказались свыше 3,5 тыс пассажиров. А ранее 25 февраля стало известно, что от коронавируса умер четвертый инфицированный. Также подтвержден COVID-19 у 691 пассажира круизного судна. В целом в Японии диагноз поставлен 19 851 человеку.
Перенос Олимпиады в другую страну маловероятен. Отметим, что с таким предложением уже выступили в Великобритании. Однако, с учетом того, что приходят тревожные новости из Италии, где от коронавируса умерли, по последним данным, семь человек, эпидемия слишком быстро распространяется по европейскому континенту, и не факт, что к лету она не заденет весь Старый Свет, включая и Британию.
XXXII летняя Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020-го в Токио. Как пишет издание "Федерал Пресс", глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 Тосиро Муто сообщил, что подготовка к соревнованиям идет в штатном режиме.
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