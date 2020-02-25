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"Анти-Грета": в Германии нашли альтернативу Тунберг

"Анти-Грета": в Германии нашли альтернативу Тунберг
Грета Тунберг. Фото: Philipp Reiss via www.imago-imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Симпатичная блондинка вызвала панику в США

Девятнадцатилетняя жительница ФРГ Наоми Зайбт стала знаменем климатических скептиков – тех, кто не считает, что глобальное потепление вызвано антропогенными факторами.

Юную блондинку уже назвали "анти-Гретой", пишет The Washington Post. Хотя самой Зайбт не нравится такая кличка. Девушка утверждает, что климатические алармисты, символом которых стала шестнадцатилетняя Тунберг, используют науку в политических целях. По мнению журналистов, сторонники теории влияния человека на климат весьма обеспокоены новой звездой.

Грета Тунберг на форуме в Давосе заявляла политикам: "Вам должно быть страшно. Я хочу, чтобы вы испугались". Однако ее оппонент из Германии настроена по-другому. "Я не хочу, чтобы вы боялись. Я хочу, чтобы вы задумались", – заявляет Наоми.

Зайбт призналась, что стала заниматься проблемами климата после того, как несколько лет назад скептически высказалась в школе о миграционной политике в Германии и в ответ получила весьма негативную реакцию от учителей и студентов. 

Пока популярность Наоми весьма уступает известности Греты. Если у роликов Тунберг миллионы просмотров в соцсетях, то Наоми может похвастаться лишь десятками тысяч подписчиков.

Валентина МАЙОРОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Таки, все дело в количестве подписчиков в вирте? :)))
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