На помощь придут овощи и фрукты

В масленичную неделю все угощают друг друга разнообразными блинами. Врачи поделились советами, как есть в своей удовольствие и не волноваться о фигуре.

Профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета Алексей Буеверов рассказал, что в день можно съедать несколько блинов и не набрать лишние килограммы. Для этого в праздничную неделю стоит ввести ежедневную физическую нагрузку.

Лучше всего блины употреблять в пищу в первой половине дня, когда они дадут заряд энергии и впишутся в норму калорий, передает "РИА Новости".

Доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия уточнила, что при большом количестве блинов рацион нужно дополнять низкокалорийными продуктами.

Полезны будут овощи и фрукты, в которых содержится клетчатка. С ее помощью чувство насыщения придет раньше. Врач добавила, что потребление стоит сократить больным с ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее "Утро" рассказало, кому еще нельзя есть блины.