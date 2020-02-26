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Блины надо есть правильно: как избежать риска поправиться в Масленицу

Блины надо есть правильно: как избежать риска поправиться в Масленицу
Фото: pixabay.com
На помощь придут овощи и фрукты

В масленичную неделю все угощают друг друга разнообразными блинами. Врачи поделились советами, как есть в своей удовольствие и не волноваться о фигуре.

Профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета Алексей Буеверов рассказал, что в день можно съедать несколько блинов и не набрать лишние килограммы. Для этого в праздничную неделю стоит ввести ежедневную физическую нагрузку.

Лучше всего блины употреблять в пищу в первой половине дня, когда они дадут заряд энергии и впишутся в норму калорий, передает "РИА Новости". 

Доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия уточнила, что при большом количестве блинов рацион нужно дополнять низкокалорийными продуктами.

Полезны будут овощи и фрукты, в которых содержится клетчатка. С ее помощью чувство насыщения придет раньше. Врач добавила, что потребление стоит сократить больным с ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Ранее "Утро" рассказало, кому еще нельзя есть блины.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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