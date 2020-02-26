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Дают даже детям: популярный напиток провоцирует рак

Дают даже детям: популярный напиток провоцирует рак
Фото: pixabay.com
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Вероятность заболеть возрастает при ежедневном употреблении

Коровье молоко повышает риск развития рака молочных желез у женщин. К подобным выводам пришли ученые Университета здоровья Лома Линда в США в опубликованном исследовании. 

Выяснилось, что четверть или треть чашки молока в день увеличивает риск возникновения злокачественной опухоли на 30%. Полная чашка повышает шансы рака на 50%, две или три чашки на 70 – 80%. 

Специалисты вели наблюдения за 53 тысячами здоровых женщин на протяжении восьми лет. Те регулярно заполняли отчеты о своем питании, образ жизни, генетической наследственности и физических нагрузках, сказано в официальном докладе на International Journal of Epidemiology. 

К концу лабораторного периода у них было зарегистрировано около 1057 случаев рака молочной железы. Ученые отметили, что имеется прямая связь между употреблением молока и развитием болезни. Отмечается, что влияние сои, сыра или йогуртов не было установлено. 

Ранее "Утро" рассказало о влиянии сладких газированных напитков на заболевание раком.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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