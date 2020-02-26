Напиток полезен не только при интимных проблемах

Кедровая настойка совмещает в себе несколько целебных свойств для организма. Напиток помогает вернуть мужскую силу в постели. Он богат витаминами, поэтому его полезно принимать при проблемах с потенцией.

Бальзам из кедра чаще всего включает в составе семена дерева, реже встречаются целые шишки с орехами. Напиток является мощным профилактическим средством в борьбе с гастритом и язвами желудка и кишечника. Настойка также выводит избыток солей из организма, позволяя решить проблему с суставами.

Кедровый напиток можно применять для наружного использования. Он обладает дезинфицирующим эффектом.

Настойка из кедра может оказаться опасной при передозировке. Аллергикам, людям с непереносимостью алкоголя, заболеваниями печени и тем, кто принимает лекарства, не совместимые с компонентами напитка, она противопоказана.

Чтобы сделать кедровую настойку с очищенными ядрами, 40 г орехов заливают 0,5 л спиртового раствора и помещают в стеклянную емкость. Перемешивать надо каждые три дня, через 40 дней напиток можно принимать по совету врача, отмечает портал "МедикФорум".

Напиток можно сделать с кедровыми шишками: их следует размять и залить водкой или спиртом на 5 см выше массы. Через неделю раствор надо процедить и перелить в емкость для употребления.

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