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Ароматная настойка восстановит потенцию после 50 лет

Ароматная настойка восстановит потенцию после 50 лет
Фото: pixabay.com
Напиток полезен не только при интимных проблемах

Кедровая настойка совмещает в себе несколько целебных свойств для организма. Напиток помогает вернуть мужскую силу в постели. Он богат витаминами, поэтому его полезно принимать при проблемах с потенцией. 

Бальзам из кедра чаще всего включает в составе семена дерева, реже встречаются целые шишки с орехами. Напиток является мощным профилактическим средством в борьбе с гастритом и язвами желудка и кишечника. Настойка также выводит избыток солей из организма, позволяя решить проблему с суставами. 

Кедровый напиток можно применять для наружного использования. Он обладает дезинфицирующим эффектом. 

Настойка из кедра может оказаться опасной при передозировке. Аллергикам, людям с непереносимостью алкоголя, заболеваниями печени и тем, кто принимает лекарства, не совместимые с компонентами напитка, она противопоказана. 

Чтобы сделать кедровую настойку с очищенными ядрами, 40 г орехов заливают 0,5 л спиртового раствора и помещают в стеклянную емкость. Перемешивать надо каждые три дня, через 40 дней напиток можно принимать по совету врача, отмечает портал "МедикФорум". 

Напиток можно сделать с кедровыми шишками: их следует размять и залить водкой или спиртом на 5 см выше массы. Через неделю раствор надо процедить и перелить в емкость для употребления. 

Ранее "Утро" писало о другом напитке, поднимающем потенцию после 50 лет.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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