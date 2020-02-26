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Обратить внимание: названы первые признаки рака кишечника

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Внимание к себе и регулярные обследования помогут сохранить здоровье

Злокачественную опухоль важно обнаружить на ранней стадии, чтобы предотвратить появление опасных метастазов. Эксперты газеты Argumenti.ru перечислили 5 симптомов, которые могут указывать на развитие колоректального рака.

Специалисты советуют обратиться к врачу, если начались внезапные кровотечения из заднего прохода, появилась боль в животе, а также постоянное чувство усталости, сообщает портал. Кроме того, нужно насторожиться, если изменились туалетные привычки или произошла резкая потеря веса.

Как напоминает "МИР 24", боли в спине и пожелтевшая кожа также могут указать на рак, но уже поджелудочной железы. 


Валентина МАЙОРОВА

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