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"Сила корня": терпкий напиток поднимет потенцию после 50 лет

"Сила корня": терпкий напиток поднимет потенцию после 50 лет
Фото: Therin-Weise/Arco Images GmbH/www.globallookpress.com
Простая настойка избавит мужчин от проблем в постеле

Некоторые мужчины после 50 лет сталкиваются с эректильной дисфункцией. Специалисты предлагают множество способов избавиться от импотенции народными средствами.

Так, автор канала "Инна Мельникова" в Яндекс.Дзене рассказал своим подписчикам, что знает рецепт настойки, которая якобы повышает мужскую силу.

Для напитка нужно смешать 400 грамм 40% самогона двойного перегона со 100 граммами золотого корня (она же родиола розовая). Жидкость автор блога советуют настаивать 3 недели в темном месте, а пить, максимум по 1 чайной ложки 3 раза в день, добавляя в чай.

Автор канала уверяет, что эта настойка не только улучшит потенцию, но и сон, кровообращение, а, заодно, снимет стресс. Однако стоит помнить, что настойка подошла конкретному человеку, а перед применением любых народных средств стоит проконсультироваться с врачом, чтобы избежать проблем со здоровьем.  

Ранее "Утро" рассказывало о специи, которую рекомендуют добавлять в кофе для повышения потенции. 

Полина ИВАНОВА

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