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В отварном виде: какая рыба поднимает потенцию

В отварном виде: какая рыба поднимает потенцию
Фото: Sonja Krebs/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Доступное блюдо укрепит мужскую силу

Когда выработка и количество мужского гормона тестостерона в организме уменьшается, возникают проблемы с потенцией. Зачастую они начинаются ближе к 45 – 50 годам.

В некоторых доступных продуктах содержатся полезные микроэлементы, которые помогают вернуть мужскую силу в постели. 

Особенно богата жирными кислотами омега-3 и омега-4 вареная скумбрия. В рыбе находятся полезные элементы, которые способны восстановить сексуальную активность при регулярном употреблении. 

В вареной скумбрии содержится большое количество фосфора, которое также влияет на потенцию. 

Мясо вместе с репой сочетает в себе ударную дозу питательных элементов, которые провоцируют выделение тестостерона. Считается, что орехи также повышают уровень потенции, если употреблять их в пищу ежедневно. 

О роли вареной вареной скумбрии в решении проблем сексуального характера рассказывает автор канала "Захар на ЗОЖе". 

Ранее "Утро" писало о терпком напитке для поднятия потенции.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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