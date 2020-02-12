Сила в орехах: быстрый способ поднять потенцию после 60 лет
Повысить потенцию мужчины можно благодаря чудо-коктейлю, действие которого эксперты иногда сравнивают с виагрой. Все дело в специальных микроэлементах – их нужно употреблять вместе с пищей: вкусно, полезно и приятно.
Первая составляющая снадобья – грецкий орех. Секрет в том, что в нем содержится селен. Этот микроэлемент отлично сказывается на иммунитете и увеличивает либидо. Для коктейля, укрепляющего мужскую силу, надо около пяти орехов.
Следующий ингредиент – банан, богатый большим количеством витаминов В, Е, РР. Употребление этого фрукта увеличивает выносливость в постели и улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы. Так кровь лучше приливает к органам малого таза, что помогает достичь желаемого эффекта. В коктейле нужно смешать примерно два банана.
Свежие ягоды не только разнообразят вкус напитка, но и дополнят его ценными элементами. Здесь отлично подойдут ягоды клубники. Ведь они обильно насыщены калием, кальцием, натрием, магнием, фосфором и огромным количеством витаминов (А, В1, В2, В4, В9, С, К).
Незаменимым для коктейля, повышающего мужскую силу, станет половина чайной ложки имбиря, в котором есть аминокислоты, клетчатка, крахмал, цинк и железо.
А чтобы продукты лучше усвоились, следует добавить около 100 мл нежирной сметаны, советует автор Яндекс Дзен канала "Моя медицина".
Названные составляющие надо перемешать в блендере до однородной смеси. Коктейль готов – выпейте с удовольствием и насладитесь послевкусием!
Ранее на портале "Утро" был опубликован рецепт еще одного будоражащего кровь напитка, позволяющего улучшить интимную жизнь многих мужчин и женщин.
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